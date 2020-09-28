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عدن - ياسمين التهامي - مشروب طبيعي يحارب الزهايمر ويمنع الشيخوخة.. تعرف عليه وعلى طريقة تحضيره !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الكثير من الأشخاص وخاصة مع التقدم في العمر، على التخلص من السمنة المفرطة، وتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، لتجنب أعراض الشيخوخة المزعجة. لذا قدم موقع برايت سايد، عصير طبيعي يحافظ على الشباب مدى الحياة المقادير:– برتقالة معصورة بالعصارة اليدوية بدون ماء ثمرة كيوي مقشرة 2 ثمرة فراولة عشر حبات توت 2 شريحة افوكادو نصف ملعقة صغيرة بذور شيا منقوعة في نصف كوب ماء لمدة ساعة طريقة عمل المشروب: – نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتمزج جيدا. – نشرب كوب بعد الإفطار بساعة على الأقل. -يفضل بدون اضافات ، وأن لزم الأمر نضيف عسل النحل. – ممنوع إضافة سكر أبيض، حفاظا على فوائد المشروب.

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