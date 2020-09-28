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عدن - ياسمين التهامي - 10 أشخاص يقتحمون منزل عائلة خليجية في دبي..(تفاصيل صادمة)

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جديد اب برس

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ت تحقيقات قضائية في دبي، اليوم الأحد، عن قيام 10 أشخاص باقتحام منزل عائلة خليجية، وتخريب 6 سيارات ودراجة نارية. وتعود التفاصيل إلى أيار/مايو الماضي، حيث قام خليجيان عاطلان عن العمل بالاشتراك مع 8 أشخاص آخرين باقتحام منزل العائلة الكائن في منطقة الورقاء في الإمارة، على إثر خلاف بين أحد المتهمين وابن للعائلة، بحسب ما ذكرت صحيفة البيان المحلية. وأفادت الصحيفة نقلاً عن تحقيقات الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، بأن ”المتهمين اقتحموا المنزل بوساطة مركبتين، مستخدمين عصيا خشبية، وأسلحة بيضاء منها سيوف، وأقدموا على إتلاف المركبات الست والدراجة النارية التي كانت متوقفة جميعها في ساحة المنزل، وتعود لأفراد العائلة“. وأضافت أن ”أحد المتهمين، كان على خلاف مع أحد أفراد العائلة المجني عليها، وهو ما دفعه إلى الهجوم على المنزل بالاستعانة مع أشخاص آخرين اقتحموا المنزل الذي كان مأهولا بساكنيه وقت الحادثة“. وأوضحت أن سكان المنزل ”لم يتجرؤوا على الخروج وصد الاعتداء، لأن المعتدين كانوا في حالة غضب شديد، وكانوا يقومون بأعمال تخريبية، غير أن بعض أفراد العائلة تعرفوا إلى عدد من المتهمين الذين تتم مشاهدتهم بالمنطقة في العادة”.