شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لمشروب القرفة والعسل.. إحرص على تناوله يومياً !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد مذهلة لمشروب القرفة والعسل.. إحرص على تناوله يومياً !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements خبير التغذية أحمد فرغلي إن الكثير من الأبحاث العلمية تشير إلى فوائد القرفة الفعالة في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم ومن ثم إنقاص الوزن، لكن تتضاعف هذه الفوائد عند إضافة العسل إليها، فقد ثُبت أن العسل الأبيض غني بالسكر الطبيعي مما يجعله سهل الامتصاص في الجسم دون أن يتسبب فى تكون الدهون به. ووفقاً لما ذكره موقع “أخبار اليوم”، قدم الخبير، 10 فوائد رائعة لمشروب القرفة والعسل سوف تجعلك تناوليه باستمرار وهي : تعزيز الجهاز المناعي للجسم. – يساهم تناول ملعقة عسل مع قليل من بودرة القرفة قبل تناول الطعام، في تقليل الحموضة وتعزيز عملية الهضم. -تساهم القرفة في تقليل نسبة السكر في الدم وتعديل مستويات الأنسولين في الجسم مما يساعد على إنقاص الوزن. -تمكنك من التغلب على الشهية المفتوحة، ومنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة. -تقليل نسبة الكولويسترول بنسبة ١٠ ٪ خلال ساعتين من تناول المشروب. -علاج تقلصات البطن والتخلص من البكتريا الموجودة بها، كذلك علاج الإسهال والانتفاخ. -تساعد القرفة في خفيف آلام الطمث. -تناول مشروب القرفة والعسل الساخن مرتين في اليوم (مرة قبل الإفطار، ومرة قبل النوم) يمنع من تكون الدهون في الجسم. -علاج نزلات البرد والرشح والسعال، وتنظيف الجيوب الأنفية. -التخفيف من آلام المفاصل المزمنة على المدى الطويل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد مذهلة لمشروب القرفة والعسل.. إحرص على تناوله يومياً !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.