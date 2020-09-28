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عدن - ياسمين التهامي - وزير الخارجية القطري: هذا الحاكم الوحيد العاقل في المنطقة.. وهو عميد الدبلوماسية العربية (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مكانة عظيمة في قلب كل مواطن قطري، واصفا إياه بعميد الدبلوماسية العربية. وبارك آل ثاني في مداخلة عبر برنامج "ماذا بعد" على تلفزيون الكويت لأمير الكويت بنيله وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، وهنأ الشعب الكويتي والقطري والخليجي بهذا التكريم. وقال إن "أمير الكويت عميد للدبلوماسية العربية وقائد لمسيرتها، وهذا التكريم ليس بغريب على سموه وهو في نظرنا وأعيننا رفع التكريم وليس التكريم من رفعه". وأضاف: "نحن نرى أن التكريم مستحق وتتويج لسلسلة حافلة من الإنجازات بعد تتويج سموه قائداً للعمل الإنساني في العام 2014". ولفت آل ثاني إلى أن أمير الكويت "عرف بالسياسة العقلانية التي أدار بها دفة السياسة الخارجية الكويتية ثم الحكم في الكويت"، وقال إن "السياسة الهادئة العقلانية للأسف باتت تعتبر اليوم عملة نادرة في العالم، وإن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودولة الكويت منارة مضيئة بهذه العقلانية والهدوء". وأكد أن قطر "حكومة وشعبا، تثمّن جهود صاحب السمو أمير الكويت وتثمّن جهود دولة الكويت ليس في المساهمة في حل الأزمة الخليجية فقط بل في الأزمات الأخرى، والمساهمات الإنسانية التي تقدمها سواء في اليمن أو العراق بعد الحرب وإعادة الإعمار وغيرها من القضايا الإنسانية التي تهم الشعوب العربية، ولفت إلى أن الكويت لها مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل الحصول على دولته من خلال الحل العادل". المصدر: وكالة "قنا" القطرية

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