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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل .. احذر إعادة تسخين هذه الأطعمة لأنها تجلب السرطان للمعدة (الأسماء)

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جديد اب برس

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ة تسخين الوجبات له ضوابط، إذ في حالات معينة قد يؤدي للتسمم. السبانخ والفطر قد تكون بالغة الخطورة. الطعام المتبقي من وجبة العشاء يعرف طريقه عادة إلى الثلاجة ليعود مرة أخرى لمائدة الطعام في اليوم التالي، أمر تعرفه معظم العائلات. ورغم فوائد هذا السلوك في الحد من هدر الطعام، فإن هناك بعض الأطعمة التي تستوجب الحذر في التعامل معها عند تسخينها أكثر من مرة. لا يعرف الكثيرون أن تسخين بعض الأطعمة لأكثر من مرة بعد الاحتفاظ بها في المبرد، يؤدي لتكون بعض المواد السامة التي تؤدي لنتائج وخيمة تبدأ بمشاكل المعدة والأمعاء وتنتهي بالسرطان. فما الأغذية التي تستدعي الحذر في التعامل معها: * السبانخ من الأطعمة الغنية بمركبات النترات، التي تتحول مع درجات الحرارة المرتفعة إلى مادة النيتريت السامة ويمكن أيضا أن تتفاعل مع مركبات أخرى لتتحول إلى مادة النيتروسامين المسرطنة. تخزين السبانخ لفترات طويلة في الثلاجة يمكن أن يؤدي أيضا إلى تكون النيتريت الذي يسبب الإسهال والقيء، لذا يفضل عدم تخزين السبانخ لفترات طويلة. بقايا السبانخ تحتاج لمعاملة خاصة إذ يجب وضعها في الثلاجة بأسرع وقت ثم تسخينها في وعاء لمدة دقيقتين على الأقل بحرارة 70 درجة مئوية. من الأفضل أيضا عدم تسخين بقايا السبانخ لأكثر من مرة واحدة، وفقا لتقرير نشره موقع "إر تي أل" الألماني. * البصل والكرفس والبنجر ينطبق عليها ما ينطبق على السبانخ فيما يتعلق بتكون مركبات النترات. * الفطر (المشروم) يحتار الكثيرون في طريقة التعامل الأفضل مع الفطر الطازج، ووفقا لخبراء التغذية فإن تسخين الفطر بعد تخزينه لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة، يزيد من إمكانية تكون مواد سامة تؤدي للإسهال والغثيان، لذا يجب مراعاة بعض النقاط في التعامل مع الفطر وهي: – لا يجب تخزين الفطر في الثلاجة لأكثر من يوم واحد. –آ الوجبات التي تحتوي على الفطر، يجب وضعها في الثلاجة في أسرع وقت بعد الانتهاء منها، ولا ينصح بتسخينها لأكثر من مرة واحدة فقط. * البطاطا والأرز من الوجبات السهلة والمفضلة للكثيرين، لكن عدم وضعها في الثلاجة بعد طهيها، يزيد من إمكانية تكون البكتيريا ويؤدي إلى مشكلات في المعدة. من المهم أيضا تجنب تسخين وجبات البطاطا والأرز في الميكرويف. * الدجاج والبيض من الوجبات التي يمكن وصفها بـ"الإشكالية" التي تحتاج لحرص شديد في التعامل معها، فالدجاج النيء تزيد معه مخاطر الإصابة بعدوى السالمونيلا. وهنا ينصح الخبراء بعدم تسخين الدجاج في الميكرويف مطلقا، والحرص على تسخينها على الموقد أو داخل الفرن، بشكل جيد والتأكد من وصول الحرارة لجميع قطع الدجاج. النصيحة المهمة بالنسبة للبيض: لا يجب تخزين البيض مطلقا في درجة حرارة الغرفة وإنما داخل الثلاجة. الوجبات التي تحتوي على البيض يجب تسخينها على درجات حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية. أيضا يرى البعض أن البيض يجب عدم تسخينه في الميكرويف مطلقا.