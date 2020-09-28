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عدن - ياسمين التهامي - ضع ملعقة من ‘‘ملح الليمون’’ على إحدى قدميك وشاهد النتيجة المذهلة !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ملح الليمون واحد من المواد التي يتم إضافتها للمشروبات وللتنظيف والعديد من الأمور فيتم إضافة ملح الليمون للطعام لإضافة نكهة حامضة لها وله قدرة عالية للتخلص من الصدأ وتنظيف الأسطح. فوائد ملح الليمون للقدمين ووفقا لموقع webmd يساهم ملح الليمون في إذابة حمض البوليك في المفاصل ويمكن أن يقلل من الالتهاب، كما يساعد في الامتصاص السليم لكل من الطعام والماء طوال اليوم ويساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأساسية. آ ويعد الملح والليمون من منعمات البشرة المعروفة ويحافظ على قدميك ناعمة وفي أفضل حالة فيما يلي كيف يمكنك استخدام الملح والليمون لتحقيق نعومة القدمين. آ يتميز الليمون باحتوائه على خصائص مضادة للفطريات تعالجج أي مشاكل فطرية في القدمين، وللملح خصائص مطهرة تقتل جميع البكتيريا والفطريات في قدميك وفي زوايا أظافرك، ويحتوي ملح الليمون على خصائص تقشير تعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة وبالتالي تنعيم قدميك.

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