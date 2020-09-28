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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا للقلق والتوتر.. كوب واحد من هذه المشروبات المنزلية البسيطة تنهي مشكلتك تمامًا .. جربها وعش مرتاح البال !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ضغوط ومشاكل الحياة العديدة الشعور بالضغط النفسي والتوتر والقلق الزائد للكثير من الأشخاص، وأغلب هؤلاء الأشخاص يفضلون الأعشاب الطبيعية لتفادي هذه المشاكل والامتناع عن الأدوية قدر الإمكان. وعدد موقع "تايمز ناو نيوز" بتقرير صحي أبرز وأفضل الأعشاب الطبية الطبيعية التي يمكنها بالإضافة لفوائدها العديدة للجسم، تخفيف التوتر والقلق ومنح الجسم المزيد من الاسترخاء والراحة، ومنها: النعناع:آ يعد النعناع أحد الأعشاب المشهورة بنكهتها ورائحتها المميزة التي يمكن إضافتها للعديد من الأطعمة والأطباق. ويعرف المنثول الموجود في النعناع بدوره الفعال كمرخي للعضلات ومضاد للتشنج. آ كما أن رائحة النعناع لها فعالية مميزة في تقليل الشعور بالتوتر والقلق والإحباط والإرهاق، فيمنح الجسم المزيد من الراحة والاسترخاء. اللافندر:آ يستخدم اللافندر بشكل أساسي للمساعدة على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر. آ وتشير الأبحاث إلى أن زيت اللافندر يحتوي على مواد كيميائية تسمى "التربينات" التي قد يكون لها تأثير مهدئ على المستقبلات الكيميائية في الدماغ، فهو مفيد جداً في علاج اضطرابات القلق والضغط النفسي. البابونج:آ يساعد هذا العشب المزهر في تخفيف التوتر والقلق بشكل كبير، ومع ذلك قد يتفاعل العشب مع بعض الأدوية مثل الوارفارين المضاد لتخثر الدم. و يعاني بعض الناس من الحساسية تجاه البابونج، لذا عليك دائماً مراجعة الطبيب أولاً قبل تناول شاي البابونج أو المكملات الغذائية الأخرى. إكليل الجبل:آ تتعدد الفوائد المذهلة لنبات إكليل الجبل المميز برائحته العطرة والتي لها تأثير فعال في تخفيف القلق والتوتر النفسي. كما له خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات والفيروسات، ويعزز المناعة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والألياف، ويستخدم أيضاً لتحفيز نمو الشعر الخفيف في الرأس. الزنجبيل:آ يساعد شاي الزنجبيل على علاج مشاكل الإجهاد النفسي وما يرافقه من أعراض مثل الشعور بحرقة وألم في المعدة، وله فوائد مذهلة وعديدة عند تناول كوب من شاي الزنجبيل في الصباح الباكر. *تايمز ناو نيوز

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