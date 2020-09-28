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عدن - ياسمين التهامي - فوائد تناول منقوع لبان الذكر على معدة فارغة !!

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جديد اب برس

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ز لبان الذكر بالعديد من الفوائد الصحية خصوصاً إذا تم تناوله على معدة فارغة، تعرف علي هذا المستخلص وفوائده وفقاً لموقع thaqfya: تستخرج العلكة الذكرية أو لبان الذكر من شجرة اللبان ومن أشهر الدول في زراعته عمان واليمن والصومال وإثيوبيا وشبه الجزيرة العربية، ويعود تاريخه إلى العصور القديمة. أما عن فوائده فهي كالتالي : آآ تناول كوب من مشروب اللبان للرجال قبل النوم يساعدك على النوم بهدوء لأنه يحررك من القلق ويقضي على الاكتئاب بسبب محتواه من فيتامين ب 12. يخلص الجسم من السموم ويعمل على تنقية الدم ما يحافظ على الكلى لفترة طويلة ولكن لا يجب تناولها من قبل مرضى الفشل الكلوي. يحل العديد من مشاكل الجهاز التنفسي من خلال علاجك من السعال ونزلات البرد، وتهدئة أعراض الربو، ويقيك من السعال المستمر. إذا كنت تعاني من ضعف الأسنان أو الفك فعليك تناوله لأنه يقوي الأسنان ويقيك من التهاب الأعصاب، بالإضافة إلى أنه يقيك من البكتيريا المسببة للتسوس. يعتبر منشط عام للجسم لما له من مساهمة في تقوية الشعر والجلد والمحافظة على الكلى وزيادة المناعة وتنشيط الكبد والوقاية من التهاب الجهاز التنفسي وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. يساهم تناول الكوب في الوقاية من السرطان، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تعمل على إتلاف الخلايا. يزيل الغازات ويزيد من حركة المعدة مما يمنع عسر الهضم ويحارب الإسهال. يعمل على خفض نسبة السكر في الدم، ولكن إذا كنت تعاني من نقص السكر في الدم أو تتناول أدوية السكري، فلا تتناول حقن اللثة الذكرية. يساعد تناول كوب من منقوع اللثة على معدة فارغة في تنظيم ضغط الدم.