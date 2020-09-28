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عدن - ياسمين التهامي - طريقة سهلة لاستخراج ‘‘الذهب’’ من الهواتف القديمة (فيديو)

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جديد اب برس

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لأشياء العجيبة جداً في تصنيع الهواتف وجود عناصر معدنية ثمينة داخل تكوين هذه الهواتف ومنها على سبيل المثال معدن الذهب والذي يدخل في المكونات الأساسية للهواتف الذكية ، لذلك فكر الكثيرون في كيفية إستخراج عن الذهب من الهواتف ورغم أن كمية عنصر الذهب الموجودة بأحد الهواتف قليلة جداً حيث ثبت أنه لكي تجمع جراماً واحداً من الذهب يلزمك الحصول عليه من 38 هاتف محمول في المتوسط . لذلك فالموضوع سيكون سهل جداً للشركات التي تهتم بهذا الأمر وتقوم بجمع الهواتف القديمة بكميات كبيرة من أجل إستخراج الذهب منها فلك أن تتخيل عزيزي القارئ أن جمع كيلو جرام واحد من الذهب قد يحتاج إلى أكثر من 38000 هاتف لذلك فالموضوع سيكون مرهق جداً للأشخاص بينما سيكون من السهل على الشركات التي تسعى من أجل هذا المعدن النفيس آ فالذهب معدن لا يفقد قيمته بمرور الوقت ولذلك مهما كانت الهواتف قديمة فإن عنصر الذهب بها لا يفقد قيمته . يمكن أن نعثر على عنصر الذهب آ داخل لوحة الدائرة الإلكترونية الموجودة بالهاتف بهذه الأماكن : - داخل لوحة مطبوعة مطلية بمعدن الذهب - من دبابيس موصلة بالدوائر الإلكترونية وتكون مطلية أيضاً بمعدن الذهب - كما يوجد أيضاً عنصر الذهب في رقائق ايسي IC Chips آ والتي يوجد بداخلها أسلاك من معدن الذهب كان علماء من جامعة أدنبرة وهي جامعة بريطانية عريقة قد كشفوا منذ فترة عن دراسة لطريقة إستخراج الذهب من الهواتف القديمة وكان هذا الإعلان من شأن رفع سعر هذه الهواتف حتى ولو كانت معطلة غير أن بعض الأبحاث قالت أن الأشخاص الذين يقومون بتغيير هواتفهم كل فترة ربما يهملون هواتفهم القديمة ويكون مصيرها صندوق القمامة مما يتسبب في ضياع ثروة هائلة إذا ما علمنا أن أكثر من ملياري شخص الآن حول العالم يمتلكون هواتف ويقومون باستبدالها من وقت لآخر. إنها ثروة هائلة بالفعل ، لكن إذا ما تم البحث عن وسائل مناسبة لإعادة تدوير هذه الهواتف بطريقة ممنهجة وصحيحة فسنقوم بتوفير كميات كبيرة من الذهب بعد إعادة التدوير من الهواتف القديمة.