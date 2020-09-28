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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..لا ترتكب هذه المخالفة لأن الغرامة الفين ريال

حذر المرور السعودي من مخالفة تتراواح غرامتها من 1000 إلى 2000ريال. وأوضح المرور السعودي لجميع قائدي الدراجات الآلية من عدم إرتداء الخوذة عن القيادة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: لا ترمي ابدا قشرة هذه الفاكهة اللذيذة..لأن لها مفعول سحري في حماية القلب ومنع نزلات البرد والوقاسة من 4 أمراض خطيرة اعلان هام من البنك المركزي اليمني لكل محلات الصرافة بشأن التحويلات المالية صدور مرسوم ملكي..ومخاوف من حظر شامل في كل أرجاء المملكة سعوديات يمارسن عمل قبيح ضد طفل يمني في شوارع المملكة ( صورة + فيديو مؤثر ) تحذير للمغتربين اليمنيين في السعودية..لا ترتكب هذه المخالفة لأن الغرامة الفين ريال سعودي يحتقر والدته ويمارس معها العنصرية لأنها تحمل الجنسية اليمنية ( صورة + فيديو ) الممثل الراحل المنتصر بالله يرفض زيارة الكعبة المشرفة..وهذا ماكان يفعله بهدايا الامراء السعوديين لكي تعيش سعيدا ومرتاح وخالي البال..عليك تناول هذا الطعام وهذه الفاكهة إرهابي مفخخ يختطف السفير السعودي في اليمن..وقناة mbc تكشف التفاصيل Advertisements متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟.. الشيخ “السليمان” يُجيب تحذير هام وخطير.. من الاستخدام الخاطئ لكريمات الكورتيزون لتبييض البشرة تفاصيل تعرض مواطن في جدة لهجوم مباغت بـ”ساطور” بعد خروجه من زفاف شقيقه شاهد.. موقف غير متوقع من فتاة في طريق عام بالسعودية يثير ضجة واسعة بعد أنباء اعتزاله…..الزعيم عادل إمام يوجه رسالة خاصة للجمهور معبراً عن غضبه شاهد بالفيديو.. فتاة ترقص وسط الطريق في جدة.. ولهجة صديقتها تكشف جنسيتها! شاهد .. أول صورة أرعبت الحوثي وأثلجت صدور اليمنيين في مشهدٍ وطني لا يتكرر فوائد خيالية غير متوقعة لتناول العسل الطبيعي ممزوجا بالماء الدافئ” تفاصيل ” ظاهرة غريبة تنتشر في الكويت وتثير الرعب بين المواطنين أسرار مذهلة عن "عصير الخيار" وفوائده.. يكافح هذا المرض الخبيث الأرصاد عن طقس الأحد: غيوم جزئية وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق بيان عاجل من شرطة عمان السلطانية بشأن المطلوب الخطير بنغلاديشي.. وإحباط المخطط! وفي حسابه عبر موقع تويتر أكد في جرافيك توضيحي أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية يعد مخالفة مرورية غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال.



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