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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان هام من البنك المركزي اليمني لكل محلات الصرافة بشأن التحويلات المالية

وجه البنك المركزي اليمني بعدن، امس الاحد، شركات ومنشآت الصرافة المعتمدة، باستئناف عملياتها المصرفية للعملات الاجنبية بحد أقصى 2000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، إبتداء من اليوم.

و استثنى القرار شركات ومنشآت الصرافة الموقوفة من جانبه، أو تلك المشمولة بتعميمات جمعية الصرافين اليمنيين.

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اعلان هام من البنك المركزي اليمني لكل محلات الصرافة بشأن التحويلات المالية

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وشهدت قيمة الريال اليمني، تحسن ملحوظ مقابل العملات الأجنبية.

وكان البنك، أصدر تعميم سابق بمنع التحويلات المالية الداخلية بالعملات الاجنبية بعد انهيار غير مسبوق للريال اليمن مقابل العملات الاجنبية.