إب.. مقتل مواطن وزوجته وإصابة ابنهما برصاص أحد أقاربهم

أقدم مواطن من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، على قتل ابن عمه وزوجته وابنهما، إثر خلافات شخصية، في ظل تنامي الجريمة الجنائية بالمحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقال ناشطون محليون، إن مواطن يُدعى " نجيب الجماعي" من أبناء قرية "ذكارة" بمديرية بعدان، قام بإطلاق النار على ابن عمه "عرفات الجماعي"وعلى زوجته وطفلهما، ماأدى إلى مقتل الزوج والزوجة وإصابة الطفل.



وقد لاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة، فيما تم نقل القتلى إلى ثلاجة الموتى.



وقبل أيام أقدم مسلح حوثي على قتل شقيقته، في وقت تنامت فيه ظاهرة قتل الأقارب في المحافظة الخاضعة للحوثيين والتي تشهد ارتفاع كبير في منسوب الجريمة الجنائية.



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