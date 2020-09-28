تحالف دعم الشرعية يرحب باتفاق تبادل الاسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب تحالف دعم الشرعية في اليمن بنتائج اجتماعات تبادل الأسرى الذي أعلن عنه يوم امس المبعوث الأممي مارتن غريفيث وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ونص الاتفاق على اطلاق 1081 أسير، منهم 400 من أسرى الشرعية و681 من أسرى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements

وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي ان من بين الأسرى الذين ستفرج عنهم مليشيا الحوثي 15 جنديا سعوديا و4 من القوات السودانية المشاركة في تحالف.

وأشار الى ان اتفاق تبادل الأسرى، انساني بحت، ولا علاقة بالملف السياسي أو تحرك العمليات العسكرية في الميدان.. مؤكدا ان قيادة التحالف تتعامل مع الأسرى وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بالأسرى وتتعامل وفقا للقوانين الدولية الإنسانية وتقدم لأسرى المليشيا الحوثية العلاج وكامل الرعاية الصحية.

وقال المالكي " ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها خطة تنفيذية لعملية التبادل من خلال نقلهم الى المواقع المحددة ونتطلع الى وصول 15 جندي سعودي و4 جنود سودانيين".