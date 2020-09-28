مسام ينتزع أكثر من 5 ألف لغمًا حوثيًا خلال سبتمبر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسام ينتزع أكثر من 5 ألف لغما حوثيا خلال سبتمبر الجاري

الإثنين 28 سبتمبر 2020

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أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن "مسام" 1250 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الجاري.



وقال مشروع مسام، في منشور له على صفحته في" تويتر" إن فرق المشروع نزعت منذ 29 أغسطس الماضي ولغاية 25 سبتمبر الجاري 5567 لغما وذخيرة غير منفجرة.

ووأضاف المركز، بلغ مجموع ما نزعته فرق مشروع مسام، منذ انطلاق المشروع أواخر يونيو 2018، 187 ألفا و795 لغما وذخيرة غير منفجرة.