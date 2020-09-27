نائب الرئيس يعزي اللواء عيدروس الزبيدي في وفاة نجل اخيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشاب مالك محمد قاسم الزُبيدي الذي وافته المنية جراء نوبة قلبية.



وعبر نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي عن التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد.. سائلاً الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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