الوزير البكري يدشن برنامج الفعاليات الرياضية والشبابية بمأرب احتفاء بالأعياد الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب علي حشوان، اليوم، برنامج الفعاليات الرياضية والشبابية في محافظة مأرب في اطار الاحتفاء بالاعياد الوطنية لثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر المجيدتين.



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ويتضمن البرنامج الذي ينفذه مكتب الشباب والرياضة اقامة بطولة في كرة القدم، على مدى شهر كامل بمشاركة 12 فريقا كرويا في المحافظة، الى جانب اقامة العديد من الفعاليات الشبابية والثقافية التي تعزز من تنمية مهارات الشباب ووعيهم بدورهم الوطني ودورهم في الدفاع عن مكتسبات الثورة وخدمة مجتمعهم ووطنهم وتنمية محافظتهم، فضلا عن تعزيز وعيهم بثورتي سبتمبر واكتوبر واهدافهما ضد النظام الكهنوتي البائد والمؤامرات التي يتعرض لها الوطن وثورته والمؤامرات التي تحاك على الوطن وثورته الخالدة من بقيا النظام الكهنوتي السلالي الامامي، والاطماع الفارسية والاستعمارية تجاه الوطن.

وخلال التدشين أكد الوزير البكري ،على أهمية إحياء المناسبات الوطنية بالفعاليات الرياضية والشبابية، ودور ذلك في ترسيخ أهداف الثورة وقيمها لدى الاجيال من فئتي النشء والشباب، وتعزيز وعيهم بنضالات اليمنيين في وجه الإستبداد الإمامي والإستعمار البريطاني، خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا، بسبب انقلاب مليشيا الحوثي المدعوم من إيران، والتي تريد إعادة اليمنيين إلى عصور الظلام والإنقسام.

وهنأ البكري الأندية والفرق الرياضية وشباب مأرب بحلول العيد الوطني الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر ..مشيرا إلى الدور المعول على الشباب في مقاومة وافشال المشاريع الهدامة التي تريد النيل من تضحيات اليمنيين وقوافل الشهداء التي قدمها ومازال يقدمها في سبيل استعادة حريته وكرامته و التخلص من العبودية والاستبداد، واقامة دولة يمنية موحدة بنظام اتحادي قائم على العدالة والمساوأة لكل اليمنيين وحكم انفسهم بانفسهم وفقا لمخرجات الحوار التي ارتضاها كافة اليمنيين.