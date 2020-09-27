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عدن - ياسمين التهامي - خادمة تهاجم مواطنة بـ”سكين” وتنتحر من الدور السادس في الطائف.. وعند تفتيش حقيبتها كانت المفاجأة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مواطنة تدعى “أم نايف” في الطائف، تفاصيل انتحار خادمتها من الدور السادس، بعد أن قامت بضربها بسكين على رأسها في المطبخ، إلا أنه عند تفتيش حقيبتها كانت المفاجأة الصادمة. رمت نفسها من الدور السادس وقالت “أم نايف” في سؤال على الهاتف” عبر إذاعة القرآن الكريم: “أحضرنا خادمة وبعد 18 يومًا من مجيئها حدث أنه بينما كنت في المطبخ أمسكت بآلة حادة وضربتني بها على رأسي فهربت منها”. وأضافت: “عند المصعد شاهدني بعض السكان وقاموا بالاتصال بالإسعاف، وأثناء ذلك دخلوا إلى المنزل ليكتشفوا أن الخادمة أقدمت على الانتحار، إذ رمت نفسها من نافذة المطبخ بالدور السادس وتوفيت”. تفتيش حقائب الخادمة وتابعت “أم نايف”: أنه “تم تفتيش حقائب الخادمة، ووجد فيها أدوات حادة كانت تريد استخدامها لمهاجمة صاحبة المنزل وهي نائمة، مشددة على أنها لم تؤذِ الخادمة لأنها امرأة كبيرة، وهي بحاجة إليها”. وأكدت المواطنة “أم نايف”، أنها “أحضرت وأبناؤها هدايا للخادمة في محاولة منهم لاسترضائها، وعرضوا عليها الذهاب للحرم المكي، ولكنها كانت ترفض”. من جانبه، طمأن المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المتصلة لشعورها بالذنب بعد انتحار خادمتها مؤكدًا أنه لا شيء عليها بإذن الله إذا لم تكن سببًا في أذيتها والإضرار بها.

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