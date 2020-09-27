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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على 9 علامات واضحة للتمييز بين ‘‘العطر’’ الأصلي والمغشوش !

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جديد اب برس

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لوارد أن نعثر على زجاجة عطر مزيفة أثناء تجولنا في محلات عرض السلع الرخيصة، ولكن معظم المستهلكين لا يدركون أن المنتجات المزيفة، أصبحت تجد طريقها كذلك إلى رفوف المتاجر الكبرى. وشراء العطور المغشوشة لا يجعلك تشعر بالغبن والانزعاج فحسب، بل يمكنه أن يكون مضراً بصحتك أيضاً. ولحسن الحظ، هناك العديد من العلامات التي ستساعدك على اكتشاف حتى أكثر المنتجات المزيفة إتقاناً، وفق ما نقل موقع “برايد سايد” الأمريكي. آ آ تحقق من التغليف عادةً ما تأتي عبوات العطور الأصلية مغلفة بسلوفان سميك جداً ومطوي بشكل لا تشوبه شائبة، يلتصق بإحكام بالصندوق. وفي المقابل يعد التغليف بشكل غير صحيح علامة كافية لتنبيهك إلى العطور المزيفة. طبقات خالية من العيوب إذا كان الغلاف البلاستيكي لعلبة العطر مختوماً بطريقة غير جذابة (بحيث يبلغ عرض خط التماس أكثر من 5 مم، أو غير متساوي الطرفين أو يحتوي على غراء زائد) فإن العطر غير أصلي، وذلك لأن تغليف العطر الحقيقي يتم دائماً بطبقات متقنة الصنع. علبة من الورق المقوى تصنع العلبة الحقيقية من ورق مقوى عالي الجودة، وتصمم لحماية الزجاجة من التلف، وهذا هو السبب في وجود جدران خاصة داخل العلبة تبقي زجاجة العطر في مكانها، ويفترض أن يكون هذا الورق المقوى أبيض وليس رمادي اللون. المعلومات والملصقات ـ انظر إلى الدائرة الذهبية: يجب أن يكون السهم الذي يشير إلى يمينك أكثر قتامة دائماً من السهم الذي يشير إلى اليسار. ـ عند شراء زجاجة عطر، لا تتردد في مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كانت المعلومات المنشورة هناك تتطابق مع ما هو موجود على العبوة. فحتى أصغر الاختلافات قد تكون علامة على التزوير. تصميم الزجاجة عند النظر إلى رفوف المتاجر، قد نرى مجموعة من العطور التي تبدو مشابهة في الشكل والرائحة لبعض العطور الراقية بشكل لا شك فيه، ولكن لا بد من وجود اختلاف بسيط. وهذا التقليد غير الكامل هو ما يتيح في الواقع للمصنعين المزيفين حماية أنفسهم من التقاضي حول حقوق الملكية. لذلك لا تنس فحص زجاجة العطر بعناية قبل شرائها. لون العطر لا تستخدم العلامات التجارية الشهيرة الكثير من الصبغة في منتجاتها، ولهذا السبب عادة ما يكون لون العطر الأصلي شاحباً. بينما يعتبر اللون “الكيميائي” الفاقع للسائل في زجاجة عطر، علامة صارخة على كونه مزيفاً. غطاء الزجاجة ينبغي أن يكون غطاء زجاجة العطر الأصلي متماثلاً ومتناظراً بالكامل (ما لم يتم تصميمه بطريقة مختلفة في الشركة الأصلية بالطبع). الرقم التسلسلي ـ تتم الإشارة إلى الرقم التسلسلي منقوشاً في قاع الزجاجة (وليس عبارة عن ملصق!) ـ يجب أن يتطابق الرقم التسلسلي على الزجاجة مع الرقم الموجود أسفل العلبة، والذي يحفر على قاعدتها أو يطبع بالحبر. الزجاجة تتم تعبئة العطر الأصيل في زجاجة عالية الجودة، ذات سطح أملس ورائع. أما زجاجة العطر المزيف فتكون خشنة قليلاً ومحدبة. من شكل العلبة إلى غطاء الزجاجة، يتم التفكير في كل تفاصيل العطر الأصلي باهتمام ودقة. وبالتالي، يكفي أن تقوم بتفحص العطر المزيف عن كثب، لتكتشف الكثير من العيوب الواضحة. *مصراوي