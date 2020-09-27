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عدن - ياسمين التهامي - شبح مخيف.. ملكة إنجلترا المفقودة تعود للظهور بعد قرون من اختفائها (فيديو)

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جديد اب برس

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طت صور تقشعر لها الأبدان داخل دير سابق يُعتقد أنها روح “الملكة المفقودة” في إنجلترا التي كانت ستصل إلى العرش بعد الـ ملكة إليزابيث الأولى. صور صائدو الأشباح، ظهور شبح مخيف في دير روفورد التاريخي في غابة شيروود الأسبوع الماضي، حيث يعتقدون، أنهم رأوا السيدة البيضاء الشهيرة من روفورد، التي يعتقد – وفقًا للأسطورة – أنها روح أربيلا ستيوارت، التي توفيت من الجوع في برج لندن عام 1615. وكانت أربيلا وهي حفيدة هنري السابع وابنة أخت ماري ملكة اسكتلندا، التي تعود للقرن السابع عشر في طريقها إلى تولي العرش قبل أن تجد نفسها في قلب صراع سياسي أدى إلى نفيها إلى البرج. وقالت راشيل بارسونز قائدة المجموعة، إنها شعرت بالفزع من الصورة التي تظهرها على بعد بوصات من امرأة شبحية ترتدي ملابس بيضاء. وتمت مقارنة الصورة لاحقًا بملصقات ترويجية لأفلام الرعب مثل بولترجيست وطارد الأرواح الشريرة بعد أن قامت المجموعة بتحميل نتائجها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وعندما بحثت راشيل في تاريخ المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، اكتشفت قصة كونه تطارده سيدة روفورد البيضاء. قالت راشيل (48 عامًا)، التي شاركت في تحقيقات لصائدي الأشباح لمدة 20 عامًا: “لم أصدق ذلك عندما بحثت عن تاريخ المكان في اليوم التالي. أول ما ظهر هو سيدة روفورد البيضاء. لقد تم رصدها هناك عدة مرات من قبل جميع الروايات”. وأضافت: “كانت الساعة حوالي 11 مساءً داخل الأنقاض عندما سمعنا جميعًا سعال امرأة، فركضت نحو اتجاهها بشعلتي. ثم شعرت بشيء على الفور حيث كنت وقلت للآخرين: “إنها تقف أمامي مباشرة”. تابعت: “في تلك اللحظة، أخبرت مشاهدينا الذين يشاهدون البث المباشر على موقع “فيسبوك” للحصول على “سكرين شوت”، لأنني كنت أعرف أنها موجودة”. آ وأشارت إلى أنه “عندما عدنا إلى المنزل وأرسل أحد المشاهدين سكرين شوت، اكتشفت مدى قربي منها”. وقالت “علق البعض على الصورة وكأنه ملصق لفيلم رعب، لكنني كنت سعيدًا للتو بالحصول على مثل هذا الدليل القاطع لما يمكن أن يكون سيدة روفورد البيضاء الشهيرة”. آ والتقطت المجموعة أيضًا صورًا مخيفة تظهر وجهًا عند المدخل، ويعتقدون أنها قد تكون روح أحد الرهبان الذين أقاموا في الدير. ظهر “الوجه المحدد بعظام الخد المنحوتة” عند المدخل المؤدي إلى غرفة طعام الرهبان في موقع التراث الإنجليزي. وقالت راشيل إن الوجه ظهر وهي تنادي الأشباح في الدير السيسترسي، الذي كان من أوائل الذين تأثروا بحل الملك هنري الثامن للدير. وأضافت: “في وقت سابق من الليل، رأى مشاهد آخر وجه راهب في أحد المداخل المؤدية إلى غرفة الطعام حيث يأكلون ويتحدثون”. وتابعت: “لم يتبق سوى أنقاض هناك وظهر الوجه في أحد الأجزاء القليلة المتبقية من المبنى الذي لا يزال سليمًا. وهو وجه محدد مع عظام خد منحوتة للغاية، استمر فقط لبضع ثوان ثم اختفى – أعتقد أنه مهما كان هو كان يريد فقط معرفة ما كنا نفعله”. وأتمت قائلة: “إنه يتطلع إلى أنني في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره فقط، لكنها كانت حياة صعبة على الرهبان – كان هناك الكثير من الأمراض وماتوا صغارًا”. لمشاهدة الفيديو: إضغطآ هنــــــــــــــــا *ديلي ميل + وكالات