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عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا.. وسيم يوسف “أخرج ما في قلبه” ولم يعد يرى الإسلام صالحًأ للحكم وهذا ما قاله وأثار موجة ردود غاضبة..!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت تغريدة للخطيب السابق لمسجد أبو ظبي وسيم يوسف، بشأن تحكيم الإسلام، ردود فعل واسعة وجدلا عبر حسابه بموقع تويتر، وهاجمه العديد من المغردين. وقال يوسف في تغريدته: "من يطالب بتحكيم الإسلام نسأله، تحكم على أي مذهب: •الصوفية •الإخوان المسلمين •الأشاعرة •السلفية •الخوارج •المعطلة •الجهمية •الإباضية؟ على أي منهج ؟! أنتم لا تتفقون مع أنفسكم وكل منهج يكفر الآخر! فحينما تتفقون على منهج معين طالبوا الناس، كل منهج يظن أنه الإسلام فقط". ووصف مغردون ما يتحدث عنه يوسف بـ"محاولة تمييع" المسائل الدينية، في ظل اتفاق كافة التيارات الإسلامية على الشريعة والقرآن الكريم والسنة النبوية وقالوا:

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