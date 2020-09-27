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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن.. التحالف يصدر ثاني بيان حول اليمن خلال ساعات !

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جديد اب برس

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التحالف العربي، مساء اليوم الأحد، بوجود 15 عسكريا سعوديا سيتم إطلاق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ورحب التحالف باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين، وقال إنه ينظر إلى الاتفاق بإيجابية، ويعمل على أن يكون هناك حل سياسي شامل في اليمن. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان ،الأحد، أن التحالف يسعى لإطلاق سراح كافة الأسرى العسكريين السعوديين في أسرع وقت لأن ذلك من أولوياته القصوى. واعتبر التحالف اتفاق جنيف "إنساني بحت" وامتداداً لاتفاق ستوكهولم نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن "تبادل الأسرى سيتم ضمن الخطة التنفيذية للصليب الأحمر الدولي"، لافتاً إلى أن "الأسرى الذين سيطلق سراحهم هم من العسكريين". وفي حين دعا المالكي جماعة الحوثيين إلى عدم تقويض جهود المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث، أكد أن التحالف قدم الكثير من "المبادرات لبناء الثقة في اليمن". وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في وقت سابق اليوم الأحد، توصل وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، لاتفاق على الإفراج الفوري عن مجموعة أولية قوامها 1081 معتقلاً وسجيناً طبقاً لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفين. وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي إحباط هجوم حوثي جديد لإستهداف المملكة العربية السعودية بواسطة الطائرات المسيرة من دون طيار. وذكر المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن المنظومات الدفاعية اعترضت ودمرت طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها جماعة الحوثي على الأراضي السعودية في طريقة متعمدة إستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من المملكة. وكثفت جماعة الحوثيين في الآونة الأخيرة هجماتهم على الأراضي والمدن السعودية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة مع دخول الحرب في اليمن عامها السادس.