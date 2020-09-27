شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئه سارة لكل اليمينين في عموم المحافظات الجمهورية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجئه سارة لكل اليمينين في عموم المحافظات الجمهورية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ان الاسبوع القادم سيكون اسبوع مفاجئات سارة لكل اليمينين في عموم المحافظات الجمهورية. وأكد المصدر عن قرب تشغيل خدمة الجيل الرابع وربطها بشركات الاتصالات والذي سوف تبدأ من العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ومرورا بجميع المحافظات اليمنية دون استثناء. وواضح المصدر ان الوزير المهندس لطفي باشريف وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس بذل جهود كبيرة حتى توصل إلى الإنجازات التي سوف تكون انتصارات كبيرة وثروة حقيقة للحكومة الشرعية وستحرم الميليشيا الحوثية من مليارات الريالات استفادت منها خلال السنوات الماضية. واكدت المصادر ان شركتي سبافون ووأي سوف تبدأن العمل بوقت واحد وسوف يقدمان الخدمة في جميع المحافظات بعد ربطهما بشركة عدن نت الحكومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجئه سارة لكل اليمينين في عموم المحافظات الجمهورية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.