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عدن - ياسمين التهامي - وزارة الاتصالات تعلن عن تخفيضات كبيرة في تعرفة اسعار باقات الانترنت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي اليوم عن تخفيضات "كبرى" لتعرفة خدمات التراسل والربط الشبكي (الإيثرنت) والانترنت المخصص فائق السرعة "DIAA" الموجه لقطاعات المشغلين والأعمال والحكومي. ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية عن مسؤول حوثي قوله أن تخفيضات خدمات التراسل والربط الشبكي والإنترنت المخصص فائق السرعة كانت أسعارها أحد العوائق أمام المؤسسات المختلفة .. وقال" بعد اعتماد التسعيرة الجديدة، تصبح أمام تلك القطاعات بمختلف مستوياتها وقدراتها التشغيلية متاحة". وأعلن مدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح إطلاق تخفيض الاشتراكات الشهرية لتعرفة خدمات التراسل والربط الشبكي "الإيثرنت" والانترنت المخصص فائق السرعة DIA إلى 65 بالمائة وتخفيض رسوم التركيب إلى 75 بالمائة. ويأتي هذا في وقت تخاف فيه ميليشيا الحوثي من سحب بساط الاتصالات من تحتها حيث يعد هذا القطاع من أكبر موارد الميليشيا المالية بالاضافة إلى استغلاله في جوانب أمنية واستخباراتية. ويجدر الاشارة إلى أن اثنتين من شركات الاتصالات للهاتف النقال اليمنية أعلنتا نقل مركزيهما الريئسيين إلى العاصمة المؤقتة عدن وهما سبأفون وواي.

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