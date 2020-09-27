مأرب: مكتب حقوق الانسان و 15 منظمة يدينون قصف الحوثيين لمدرسة الميثاق

نفذت، صباح اليوم الأحد، بمدينة مأرب، عدد من منظمات المجتمع المدني، والناشطين والحقوقيين، وقفة احتجاجية؛ منددة بالاستهداف الصاروخي الذي تعرضت له مدرسة الميثاق من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأدان البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها 15منظمة حقوقية ومجتمعية جريمة استهداف مدرسة الميثاق الأساسية والثانوية كبرى مدارس المحافظة والكائنة وسط المدينة بصاروخ بالستي.

وأعتبرت المنظمات في بيانها أن الاستهدف عن سبق وترصد لطلاب الكشافة المدرسية الذين كانوا يجرون بروفات عرض كرنفالي احتفاء بأعياد الثورة اليمنية ليلة الـ 26 من سبتمبر.

وأشار البيان إلى أن استهداف المدن الآهلة بالسكان وخاصة مدينة مأرب المكتظة بمئات الالاف من النازحين والسكان المحليين جريمة كبرى لا تسقط بالتقادم.

لافتا إلى أن استهداف المدارس والمراكز التعليمية تعتبر إحدى الجرائم الست الجسيمة للانتهاكات ضد الأطفال التي جرمتها الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني.

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وطالبت منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي مارتن غريفيث لتكثيف جهوده بالضغط على مليشيات الحوثي لتجنيب قصف المدن الآهلة بالسكان ومناطق تجمع النازحين.

كما طالب البيان المنظمات الدولية والمحلية ونشطاء حقوق الانسان وممثل الامين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال في مناطق النزاع بإدانة المليشيات لقصفها المدارس والمراكز التعليمية والمدن السكنية الآهلة بالسكان.

ودعا البيان الحكومة لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين والنازحين الساكنين في مدينة مأرب.

وكانت مليشيات الحوثي مساء الجمعة استهدفت مدينة مأرب بصاروخ بالستي سقط في مدرسة الميثاق وأحدث أضرار كبيرة في فصولها وملحقاتها ومنازل المواطنين المجاورة لها.

“اسماء المنظمات الموقعة على البيان”

- مكتب حقوق الانسان فرع مأرب

- منظمة حماية للتوجه المدني

- منظمة رقيب مكتب مأرب

- منظمة يمن رايتس للحقوق والحريات

- شبكة اليمن لحماية حقوق الانسان مأرب.

- منظمة شاهد للحقوق والتنمية .

- منظمة شهود لحقوق الانسان.

- منظمة هود – فريق اقليم سبأ.

- منظمة صوت الطفل.

- منظمة انف للحماية الانسانية.

- منظمة ارادة لمناهظة التعذيب.

- منظمة الجوف للحريات وحقوق الانسان.

- منظمة راصد للحقوق والحريات.

- مركز رصد للحقوق والتنمية

- الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل

