الشبكة اليمنية :تسجيل 65971 حالة انتهاك للأطفال من قبل مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 65971 حالة انتهاك طالت الأطفال من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 1 يناير2015 وحتى 30 أغسطس 2019.



وذكرت الشبكة في تقريرها الخاص برصد الإنتهاكات بحق الطفولة في اليمن تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، ان فريقها وثق مقتل(3888) حالة قتل، استهدفت أطفال في (17) محافظة، بينهم(79) طفلا رضيعاً، حيث تم توثيق (656) طفلا وطفلة قتلوا نتيجة القصف المدفعي للمليشيا على الأحياء السكنية بجميع أنواع الأسلحة مثل "مدافع الهاوزر، صواريخ الكاتيوشا، قذائف الهاون، قذائف الدبابات.

ورصد الفريق الميداني مقتل(291) طفلا نتيجة أعمال القنص، منهم (283) طفلاً نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و(476) طفلا نتيجة طلق ناري مباشر، (412) طفلاً نتيجة الحصار الذي تفرضه المليشيا وانعدام الاكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية، ووثق عدد (12) حالة اعدام ميدانية قامت بها المليشيا الحوثية بحق الأطفال فيما وثق الفريق إغتيال (7) أطفال ودهس (22) طفلاً أخرين، و(8) حالات وفاة لأطفال تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي.

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وذكر التقرير ان (1721) طفلا قتلوا أثناء مشاركتهم في النزاع المسلح بعد تجنيدهم من قبل مليشيا الحوثي والزج بهم في جبهات القتال، حيث تصدرت محافظة تعز القائمة بمعدل (896) قتيلا من الأطفال تلتها محافظة حجة بـ(398) ثم محافظة عمران بعدد (377) طفلا ثم محافظة الحديدة بـ(362) طفلا ثم العاصمة عدن بـ (276) ثم صنعاء بـ(258) طفلا وبعدها صعدة بـ(249) طفلا ومحافظة الضالع بـ (203) طفلا قتيلا.

اما بخصوص الإصابات فقد رصدت الشبكة (5357) حالة إصابة بحق الأطفال في (19) محافظة من أصل (22) محافظة، بينهم(157) طفلا وطفلة رضع، كما رصد الفريق الميداني إصابة (317) طفلا نتيجة أعمال القنص، ووثق الفريق (456) حالة إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية.

ووثقت الشبكة (321) حالة إعاقة دائمة للأطفال توزعت على النحو التالي (164) نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، (157) بزراعة المليشيا للألغام.

فيما وثق الفريق الميداني (456) حالة إعتقال واختطاف خاصة بالأطفال توزعت على (16) محافظة، وتسجيل عملية تهجير وتشريد بعدد (43608) طفلاً، لافتا الى رصد 12341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14عاماً جندتهم مليشيا الحوثي ومازالت عملية التجنيد لدى المليشيات الحوثية مستمرة فيما يفرضون على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والاجبار خلال الفترة 1يناير 2015م وحتى 30أغسطس2019م.