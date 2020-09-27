"مسام" ينتزع 1.250 لغماً خلال الأسبوع الرابع من سبتمبر الجاري زرعتها المليشيات الحوثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لنزع الألغام في اليمن ، 1.250 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020م والتي زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



واوضح المركز في بيان له ، بان الالغام التي انتزعها ،منها لغمين مضادين للأفراد، و 204 ألغام مضادة للدبابات و1.036 ذخيرة غير متفجرة، و 8 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان إجمالي ما نُزِع منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 187.795 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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