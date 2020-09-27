أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 27 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

ننشر نص البيان الصحافي المشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة https://www.elyamnelaraby.com/503400/ مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية والفازة بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/503401/ بمشاركة الوزير قباطي.. ننشر تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة https://www.elyamnelaraby.com/503418/ تدشين أعمال سفلتت طريق الدكة - جولة إدارة الأمن في عدن https://www.elyamnelaraby.com/503423/ جمال باراس لقناة النيل المصرية: أتمني أن يشمل إفراج الأسرى "محمود الصبيحي".. والخطوة تأخرت كثيراً https://www.elyamnelaraby.com/503434/ تعليم الصم والبكم والمكفوفين القراءة والكتابة تمهيدًا لافتتاح مكتبة لذوي الاحتياجات الخاصة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/503435/ البحسني يصل الرياض حاملاً معه مخرجات اللقاء الموسع للاحتياجات العاجلة لأبناء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/503440/ قوات التحالف تعترض طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/503447 مقاتلات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي من نوع "سام -٦" تابعة لمليشيا الحوثية بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/503450/ تفاصيل الإتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء ومحافظ عدن https://www.elyamnelaraby.com/503454/ التحالف يؤكد أن اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم https://www.elyamnelaraby.com/503462/ رئيس الوزراء يصدر توجيهات عاجلة لمعالجة مشكلة الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/503464/

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