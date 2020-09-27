رئيس الوزراء يصدر توجيهات عاجلة لمعالجة مشكلة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، توجيهات عاجلة لمعالجة مشكلة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات حضرموت وابين ولحج.



ووجه رئيس الوزراء وزارتي الكهرباء والمالية باستكمال الإجراءات الخاصة بتوريد ستة محولات كهربائية بقدرة 20 ميجا لتعزيز الشبكة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، وفتح الاعتمادات بصورة عاجلة.

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كما وجه الدكتور معين عبدالملك، وزارة الكهرباء بسرعة تحويل المبلغ الطارئ المعتمد من الحكومة عبر وزارة المالية لدعم وقود كهرباء حضرموت الساحل الى حساب فرع مؤسسة كهرباء الساحل بما يسهم في حل مشاكل الكهرباء في محافظة حضرموت وفي الساحل تحديدا وبشكل سريع وعاجل.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الاعمال المهندس محمد العناني، على سرعة اقرار وثيقة مناقصة انظمة الوقاية ومحطات الطاقة الشمسية في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وشبوة وحضرموت.

وجرى مناقشة وضع المنظومة الكهربائية في الوقت الراهن، والتحديات التي تواجه وزارة الكهرباء وسبل رفع القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية.

ووجه رئيس الوزراء بسداد وجدولة مستحقات شركات الطاقة في محافظات عدن لحج أبين لضمان استمرار الخدمة وتخفيف المعاناة على المواطنين.