- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يؤكد أن اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم".
وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء الأحد، إن "الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيراً والحوثيون سيطلقون 400" .. لافتاً إلى أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت .
واضاف أنه سيتم إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً و4 جنود سودانيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى .. مشيراً الى أن "الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن".
وشدد على أن "التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى في اليمن"، مؤكداً أن "الأولوية القصوى للتحالف هي استعادة الأسرى بأسرع وقت ".
وأشار إلى أن "هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن"
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يؤكد أن اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.