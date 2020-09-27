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التحالف يؤكد أن اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

التحالف يؤكد أن اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

متابعات_ الخليج 365

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم".

 

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء الأحد، إن "الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيراً والحوثيون سيطلقون 400" .. لافتاً إلى أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت .

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واضاف أنه سيتم إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً و4 جنود سودانيين ضمن اتفاق تبادل الأسرى .. مشيراً الى أن "الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن".

 

وشدد على أن "التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى في اليمن"، مؤكداً أن "الأولوية القصوى للتحالف هي استعادة الأسرى بأسرع وقت ".

 

وأشار إلى أن "هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن"

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