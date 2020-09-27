ناشطون واكاديميون يؤكدون عودة الإصلاح بقوة الى جنوب اليمن عبر سبأفون

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



حذر ناشطون جنوبيون من توسع رقعة الإصلاح في المحافظات اليمنية الجنوبية عبر عدد من المشاريع التي يؤسسونها في الجنوب بالشراكة مع نافذين مقربين من الفار هادي.

وقال الناشط الجنوبي محمد النعماني إن بدء نشاط شركة سبأفون في محافظات جنوبية يكشف عن تحركات قوي تحالف القبيلة والعقيدة والغنيمة وفيد الجنوب حرب 1994م .. مؤكداً في تغريدة على حسابه في تويتر أن القيادي الاخواني حميد الأحمر يوسع نفوذه في الجنوب تحت غطاء إعادة نشاط سبأفون.

وكان المحامي يحيي غالب الشعبيي اوضح إن “التخوف من منظومة شبكة سبأ فون تخوف مشروع كون مالكها يمارس نشاط سياسي مرتبط بتنظيم الأخوان المسلمين المعادي للجنوب”.

والمح إلى احتمال استخدام الشركة للتجسس على الجنوبيين ورصد تحركاتهم والقيام بما هو أخطر لاحقاً، داعياً الى مصادرة الشركة المستنسخة في عدن.

وقال خبير اقتصادي لـ”الخليج 365” أن حكومة هادي منحت شركتي اتصالات يعمل فيها مقربون لهادي ورئيس حكومته، تسهيلات من اجل نقل مقراتها من صنعاء الى عدن، ومنها شركة جديدة تحمل نفس اسم شركة سبأفون، حيث تكفلت حكومة المرتزقة بشراء تجهيزات واجهزة جديدة لتشغيل مركز الشركة من عدن.