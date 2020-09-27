وقفة تضامنية مع الشعب اليمني في جنيف

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جنيف
نظّم عدد من الناشطين وأبناء الجالية اليمنية في سويسرا، فعالية احتجاجية أعلنوا خلالها تضامنهم ازاء ما تتعرض له اليمن من عدوان غاشم.
وخلال الفعالية التي اقيمت، أمام الكرسي المكسور قبالة مقر الأمم المتحدة في جنيف على هامش أعمال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت الاسبوع الماضي وتستمر حتى السادس من أكتوبر القادم، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تستعرض بعضا من جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات وامريكا ضد الشعب اليمني.
وألقيت كلمات مختصرة للمشاركين دعت إلى وقف العدوان ورفع الحصار فورا ووضع حد لهذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتأتي هذه الوقفة رغم جائحة كورونا التي تشهد موجة جديدة هذه الأيام في أوروبا.
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