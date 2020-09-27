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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة ..الاتصالات اليمنية تعلن عن تخفيضات كبرى في سعر الانترنت والتراسل فائق السرعة ( تفاصيل )

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم الأحد عن تخفيضات كبرى لتعرفة خدمات التراسل والربط الشبكي (الإيثرنت) والانترنت المخصص فائق السرعة “DIA” الموجه لقطاعات المشغلين والأعمال والحكومي.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين بصنعاء الدكتور هاشم محمد الشامي أن المؤسسة العامة للاتصالات حريصة على الإسهام في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدرات مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وقطاع الأعمال وتمكينها من الاستفادة من تقنية الاتصالات والمعلومات لتنفيذ برامجها وخططها وتلبية متطلباتها.

وأشار إلى أن تخفيضات خدمات التراسل والربط الشبكي والإنترنت المخصص فائق السرعة كانت أسعارها أحد العوائق أمام المؤسسات المختلفة .. وقال” بعد اعتماد التسعيرة الجديدة، تصبح أمام تلك القطاعات بمختلف مستوياتها وقدراتها التشغيلية متاحة”.

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وجدد الدكتور الشامي التأكيد على مضي المؤسسة العامة للاتصالات في توفير البنية التحتية اللازمة، بما يمكن أجهزة الدولة وقطاعاتها من تنفيذ برامج ما اسماها الرؤية الوطنية الحديثة حد وصفة .