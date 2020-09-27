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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..اول مسئول يمني رفيع يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب (تفاصيل حصرية)

افادت مصادر سياسية ان لقاء مرتقب يجمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري يوم الثلاثاء القادم لمناقشة الوضع والأزمة اليمنية الحالية وأيجاد حلول سياسية لها وفق تسوية شاملة. وأكدت المصادر على ان جباري التقى قبل ايام بعدد من اعضاء الحكومة الاميركية وتم مناقشة عدد من الملفات أهمها تشكيل حكومة وحدة. وطنية وانهاء الصراع في اليمن. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: بعد أنباء اعتزاله…..الزعيم عادل إمام يوجه رسالة خاصة للجمهور معبراً عن غضبه شاهد بالفيديو.. فتاة ترقص وسط الطريق في جدة.. ولهجة صديقتها تكشف جنسيتها! شاهد .. أول صورة أرعبت الحوثي وأثلجت صدور اليمنيين في مشهدٍ وطني لا يتكرر فوائد خيالية غير متوقعة لتناول العسل الطبيعي ممزوجا بالماء الدافئ” تفاصيل ” ظاهرة غريبة تنتشر في الكويت وتثير الرعب بين المواطنين أسرار مذهلة عن "عصير الخيار" وفوائده.. يكافح هذا المرض الخبيث الأرصاد عن طقس الأحد: غيوم جزئية وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق بيان عاجل من شرطة عمان السلطانية بشأن المطلوب الخطير بنغلاديشي.. وإحباط المخطط! رسالة عاجلة من السلطان هيثم إلى الملك سلمان Advertisements السلطان يقرع طبول الحرب.. تركيا ترسل "مقاتلين سوريين" إلى دولة جديدة على حدود أوروبا! (فيديو) هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الموز بشكل يومي تناول كمية صغيرة من ‘‘زيت الزيتون’’ بهذه الطريقة.. وشاهد ما يحدث لجسمك 3 علامات اذا ظهرت في الاظافر فسارع للطبيب دون تأخير داعية شهير يتنكر للدين والأخلاق والتاريخ لارضاء اليهود..لن تصدق من هو وماذا قال عن الاسلام ( فيديو ) تحذير من لدغة هذه الحشرة لأنها تقتل الإنسان في دقائق معدودة ( فيديو ) عبد الباري عطوان يكشف سر مخيف عن خطر الحوثيين على السعودية ودول الخليج طقوس مخيفة..في هذه الدولة تجتمع كامل اسرة الميت ليأكلون جثته تناول هذا المشروب اللذيذ والطبيعي قبل النوم او على الريق وستحصل على (9 فوائد صحية) أخطر قرار أمريكي يستهدف الحوثيين يثير رعب عبد الملك الحوثي شخصيا ( نص القرار ) تناول حبتين من جوزة الطيب يوميا وستكون النتائج مذهلة بخطوات بسيطة.. كيف يمكنك استعادة جميع رسائلك المحذوفة على واتساب؟ المصادر نفسها تحدثت عن قرار مرتقب بتعيين عبدالعزيز جباري نائب للرئيس هادي ورئيس للحكومة القادمة بالاتفاق مع الميليشيا الحوثية

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