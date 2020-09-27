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صنعاء - ياسمين الخيامي - رسميا: سلطات صنعاء تعلن عن اخر المستجدات في قضية ”عبدالله الأغبري”.. تفاصيل

قال مدير عام البحث الجنائي الذي يسيطر عليه جماعو الحوثي بصنعاء العميد سلطان زابن، إن قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري جنائية بحتة.

واضاف في حوار مع صحيفة ا"لمسيرة" التابعة للمليشيات الحوثية، أن قضية الأغبري ليس لها أي أبعاد سياسية.

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وعن آخر مستجدات القضية، اكد العميد زابن، أنه قد تم تقديم الجناة إلى العدالة وجاري متابعة الهاربين.

وهزّت جريمة قتل الشاب عبدالله الأغبري الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لساعات حتى الموت، وتوفي إثر نزيف داخلي، بعد تعرّضه للضرب المبرح والتعذيب من قبل خمسة أشخاص.