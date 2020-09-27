تفاصيل الإتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء ومحافظ عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اتصالا هاتفيا مع محافظ عدن احمد حامد لملس، اطلع خلاله على الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة والسبل الكفيلة بتجاوزها من اجل تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وفق ما ذكرته وكالة سبأ .



كما جرى مناقشة الخطوات التي تم إنجازها لتفعيل الأداء في مديريات العاصمة المؤقتة، واهمية التركيز على الرقابة والمحاسبة في قياس وتقويم نجاح القيادات، إضافة الى المهام القائمة لتحسين خدمات الكهرباء والمياه وتعزيز قدرات القطاع الصحي ومحاربة العشوائيات وتحقيق الامن والاستقرار.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ عدن، الى الأولويات التي يتم السير بها في عدد من المجالات، والمقترحات الكفيلة بحل عدد من الإشكالات في الجوانب الخدمية والدعم المطلوب من الحكومة، إضافة الى جوانب التنسيق القائمة مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في دعم عدد من المشاريع.. مشيرا الى العوائق التي لا زالت تواجه تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والتحسن البطيء في هذا الجانب، وخطة السلطة المحلية للتعامل معها على المدى القصير وما يمكن ان تقدمه الحكومة في هذا الجانب.

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واثنى رئيس الوزراء على التحركات الإيجابية والملموسة وفي فترة قصيرة لمحافظ عدن، وما خلفه ذلك من ارتياح وتفاؤل شعبي واسع يتطلب البناء عليه لتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع وفي مقدمتها المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.. مؤكدا أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء والاعمار وإعادة الاعتبار لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة لليمن ومركز ثقلها السياسي والاقتصادي ورمز للمدنية والتحضر.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها العاصمة المؤقتة عدن من جانب فني، والابتعاد عن الدوافع السياسية، بما يلبي تطلعات وآمال المواطنين وينعكس بشكل عاجل وأكثر مهنية على حياتهم اليومية وتخفيف معاناتهم القائمة جراء انقطاعات الكهرباء والمياه.. لافتا الى ان الحكومة ستقف بكل ثقلها الى جانب قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن للقيام بواجباتها ومهامها على الوجه الأمثل ولن تتوانى عن تقديم أي دعم او اسناد من اجل ذلك.

وأكد رئيس الوزراء أهمية اسناد الجميع لمحافظ عدن في أداء مهامه بسلاسة، وبما يساعد على معالجة المشاكل والملفات المتراكمة.. مشيرا الى ان العمل التكاملي والتشاركي للحكومة والسلطة المحلية من أولى الأولويات لتحقيق النجاح المأمول.

بدوره، عبر محافظ عدن عن تقديره الكبير للدعم اللامحدود من رئيس الوزراء لانجاح عمله لتجاوز هذه المرحلة الحرجة وتخفيف معاناة المواطنين الذين يعلقون آمالا واسعة تحتم تكاتف الجهود للوصول الى تحقيقها.. مستعرضا ابرز الملفات التي يتم العمل عليها في الجانب الخدمي والأمني والصحي، والمتطلبات العاجلة المطلوب توفيرها لتعزيز الجهود القائمة لتحقيق تقدم ملموس في الفترة القريبة القادمة