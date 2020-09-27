- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي من نوع "سام -٦" تابعة لمليشيا الحوثية بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، أن مقاتلاته دمرت منظومة دفاع جوي من نوع "سام -٦" تابعة لمليشيا الحوثية في صنعاء.
وأكد التحالف، في بيان له، أن "الاستخدام البدائي والعشوائي لمنظومات الدفاع الجوي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران يهدد خطوط الملاحة الجوية وطائرات الإغاثة في اليمن".
وشدد التحالف على التزامه "بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية التي تهدد الملاحه الجوية".
ومرارا أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه المليشيا ومن يقف خلفها على الأمنين الإقليمي والدولي.
ولفت، إلى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات والوسائل لحفظ الأمن والاستقرار، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تدمر منظومة دفاع جوي من نوع "سام -٦" تابعة لمليشيا الحوثية بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.