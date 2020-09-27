غارات سعودية على مأرب والجوف و196 خرقا في جبهات الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ، اليوم الأحد، 10 غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات غللا منطقتي اللبنات والخسف بمديرية الحزم و3 غارات على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، و4 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن خروق قوى العدوان في الحديدة بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 196 خرقا بينها استحداث تحصينات في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق تحليف لطائرات حربية وتجسسية في أجواء المدينة وكيلو16 والمنظر والجبلية والتحيتا والجاح والفازة و 42 خرقا بقصف مدفعي لعدد 406 قذيفة و130 بالأعيرة النارية المختلفة.

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