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عدن - ياسمين التهامي - أسباب غير متوقعة تُمارسها كل يوم تؤدي إلى تهيج القولون العصبي .. توقف عنها فورًا

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القولون العصبي يُعد أحد أصعب المشاكل الهضمية التي يُعاني منها الكثير من الناس حول العالم، وعلى الرغم من أن التوتر يعد أحد أهم الأسباب وراء هذه الحالة، فإن هنالك أسباب أخرى لتهيج القولون العصبي قد لا يعرفها الكثيرون، ويستعرض المقال التالي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي، بحسب ما نقل موقع “إم إس إن” الإلكتروني: القلق والتوتر وفقًا للدكتور سيرج مايراند، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في المركز الصحي بجامعة ماكجيل في مونتريال، فإن متلازمة القولون العصبي (IBS) ناتجة عن “خلل في التعديل العصبي للأمعاء”. بعبارة أخرى، هناك انقطاع في الاتصالات في الإشارات الكيميائية والكهربائية التي تنتقل بين الدماغ والجهاز الهضمي. وعلى الرغم من أن القلق بحد ذاته ليس السبب في هذا العيب، إلا أن التوتر يزيد من سوء هذه الحالة، لذا ينصح الأطباء، الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، بالابتعاد عن التوتر والقلق. آ آ الكافيين وبحسب دراسة أجريت عام 2016 ونشرت في مجلة “نيرس براكتشينرز” الطبية، فإن القهوة هي واحدة من 10 محفزات للكولون العصبي، وذلك بسبب محتواها العالي من الكافيين الذي يتسبب بعسر الهضم وتقلصات في الأمعاء، لذا يُنصح بتناول 3 أكواب من القهوة أو الشاي في اليوم فقط. الاكتئاب ووفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في جامعة رييكا في كرواتيا، فإن الاكتئاب عنصر مهم في الحلقة المفرغة التي يعاني منها مرضى القولون العصبي. كما هو الحال مع القلق، يغذي كل من الكولون العصبي والاكتئاب بعضهما البعض: يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى ظهور أعراض متلازمة الكولون العصبي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة المزاجية السيئة التي يتسم بها الاكتئاب. الفركتوز يمكن أن يكون الفركتوز سيئاً إذا كنت تعاني من القولون العصبي، وهو موجود في المشروبات المحلاة والمخبوزات المصنعة، كما يوجد بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات، بما في ذلك التفاح والموز والبروكلي والملفوف. إذا كنت تعاني من الانتفاخ والغازات وآلام البطن والإسهال، فقد تكون هذه الأطعمة الصحية هي السبب. ولتجنب عسر الهضم المرتبط بالفركتوز، يوصي الخبراء بالاستغناء عن المخبوزات الجاهزة، وكذلك عصائر الفاكهة المحلاة والمشروبات الغازية المليئة بشراب الذرة عالي الفركتوز. كما يوصون بالحد من حصص الفاكهة إلى نصف كوب لكل وجبة. البصل من الصعب تخيل الطبخ بدون بصل، ولكن لسوء الحظ، يعد البصل أحد مسببات متلازمة القولون العصبي المعروفة، نظرًا لكونه “غذاء عالي الفودماب”. “الفودماب” هو عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي. ولتجنب تأثير البصل على القولون العصبي، ينصح الخبراء باستخدام الجزر أو الكرفس أو الفلفل الأخضر في الطهي بدلاً من البصل. *إم إس إن

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