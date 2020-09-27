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عدن - ياسمين التهامي - إهانة بالغة .. ترامب : السعوديون ليس لديهم إلا المال ولا يعرفون هذا الأمر!!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements "تسفي برئيل "في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه قد تم مؤخرا طرح الحرب اليمنية وسلوكآ السعوديةآ على جدول الأعمال في أعقاب تقرير سري كتبه مراقبآ وزارة الخارجيةآ حول مشاركةآ الولايات المتحدةآ في حرب اليمن. وتدل الأجزاء العلنية في التقرير الذي نشر في وسائل الإعلام الأمريكية على حجم الجرائم التي ارتكبتهاآ السعوديةآ والإمارات والمرتزقة طوال سنوات إلى درجة أن هناك خوفا حقيقيا من تقديم دعوى ضدآ الولايات المتحدةآ الأمريكية فيآ محكمة الجنايات الدوليةآ . ونقل الكاتب عن "أونا أتافي" مستشارة قانونية سابقة في البنتاجون وهي الآن محاضرة في جامعة بيل قولها لصحيفة نيويورك تايمز" : "لو أني الآن فيآ وزارة الخارجيةآ لذعرت إزاء التهمة التي قد أحملها على أكتافي.. وكل المشاركين في هذه الخطة ـ تقصد التورط في الحرب اليمنية ـ يجب أن يبحثوا عن محامين".آ وقال تسفي برئيل في المقال الذي ترجمه "القدس العربي" : إن " تحذيرات مشابهة قالها موظفون في أذنآ ترامبآ وأذن وزراء خارجيته ريكس تلرسون و مايك بومبيو . ولكنآ ترامبآ قدم الجواب التالي" ليس لديهما (آ السعوديةآ والإمارات) أي شيء سوىآ المالآ النقدي . وهم يدفعون لنا مقابل خدمات وحماية أمور أخرى . بالنسبة لقتل مواطنين فيآ اليمنآ قال "هم (السعوديون) لا يعرفون كيفية استخدام السلاح".آ

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