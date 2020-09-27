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عدن - ياسمين التهامي - رسالة عاجلة من السلطان هيثم إلى الملك سلمان !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، اليوم السبت، رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن السلطان "هيثم" بعث برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود . وأعرب السلطان فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان . وكان أعلن الديوان الملكي السعودي، أعلن الجمعة، وفاة وفاة الأمير سعود بن فهد وذلك بعد الاحتفال باليوم الوطني الـ90. وقال البيان إنه سيُصلَّى على الأمير سعود بن فهد، اليوم الجمعة، في مدينة الرياض.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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