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عدن - ياسمين التهامي - عدن.. القبض على فتاة بإحدى فلل المدينة الخضراء بتهمة ممارسة الدعارة (صورة وتفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء، انها القت امس السبت، القبض على ثلاثة اشخاص بينهما فتاة، بتهمة ممارسة الدعارة والترويج للحشيش والحبوب المخدرة والتزوير. و داهمت قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء المشتبه بهم وأسمائهم (ي.ن.م.ب)، (ط.م.ص.ع) ومعهما فتاة تدعى (س.س.م.ع) وذلك اثناء خروجهم من إحدى الفيلل وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش. جاءت المداهمة عقب مراقبة مكثفة سبقت ذلك اثر تلقي قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء لبلاغات وشكاوي من الجيران وساكني الفيلل الأخرى المجاورة تفيد عن ممارسات لا أخلاقية ومشبوهة تتم في الفيلا المجاورة لهم. و خلال إجراءات تفتيش الفيلا عثرت قوات الحزام الأمني على كمية إضافية من الحشيش تزن كيلو ونصف، وأقراص حبوب مخدرة، اضافة لبطائق وعقود زواج مزورة. و أحالت قوات الحزام الأمني المحتجزين الثلاثة مع المضبوطات إلى مقر قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، لإستكمال إجراءات التحقيق واحالتهم إلى الجهات المختصة.

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