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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الانز..الإطاحة بزعيمة أكبر شبكة دعارة بعدن وهذه صور الجميلة اثناء القبض عليها

ألقت قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء، امس السبت، القبض على ثلاثة اشخاص بينهما فتاة، بتهمة ممارسة الدعارة والترويج للحشيش والحبوب المخدرة والتزوير.

و داهمت قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء المشتبه بهم وأسمائهم (ي.ن.م.ب)، (ط.م.ص.ع) ومعهما فتاة تدعى (س.س.م.ع) وذلك اثناء خروجهم من إحدى الفيلل وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش.جاءت المداهمة عقب مراقبة مكثفة سبقت ذلك اثر تلقي قوات الحزام الأمني في المدينة الخضراء لبلاغات وشكاوي من الجيران وساكني الفيلل الأخرى المجاورة تفيد عن ممارسات لا أخلاقية ومشبوهة تتم في الفيلا المجاورة لهم.

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و خلال إجراءات تفتيش الفيلا عثرت قوات الحزام الأمني على كمية إضافية من الحشيش تزن كيلو ونصف، وأقراص حبوب مخدرة، اضافة لبطائق وعقود زواج مزورة.



وأحالت قوات الحزام الأمني المحتجزين الثلاثة مع المضبوطات إلى مقر قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، لإستكمال إجراءات التحقيق واحالتهم إلى الجهات المختصة.

وفي ذات السياق، كرّم قائد قوات الحزام الأمني في محافظة لحج العميد جلال الربيعي امس النقيب عرفان الكلدي اركان قوات الحزام الأمني _ قطاع المدينة الخضراء، وذلك على ما يتمتع به ضباط وأفراد القطاع الأمني، من يقظة أمنية وحس المسؤولية والإستجابة السريعة لبلاغات وشكاوي الأهالي.