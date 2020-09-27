شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ,, اللواء البحسني محافظ حضرموت يصل العاصمة الرياض للقاء الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل العاصمة السعودية الرياض عصر اليوم بحفظ الله، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

ويحمل المحافظ البحسني، معه في هذه الزيارة جملة مخرجات اللقاء الموسع الذي عُقد بالمكلا نهاية الاسبوع الماضي وجمع مختلف شرائح المجتمع، لطرحها على طاولة فخامة رئيس الجمهورية والحكومة، وأبرزها ملف الكهرباء وأمن الوادي ومرتبات منتسبي الجيش والأمن.

ومن المقرر ان يلتقي المحافظ البحسني، بفخامة المشير الركن عبدريه منصور هادي رئيس الجمهورية والمسؤولين في الحكومة لاطلاعهم على احتياجات المحافظة والمتطلبات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات، وخصوصاً الكهرباء لتدارس سبل سرعة تحسينهاً بما من شأنه التخفيف عن المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وبحث جوانب الاحتياج الضرورية في ملفات الخدمات بشكل عام. ً Advertisements

وأكد محافظ حضرموت ان احتياجات المحافظة من الخدمات التي تلامس المواطنين، ستظل الهاجس الذي تعمل على توفيره قيادة المحلية وستطرق كل الأبواب بهذا الخصوص.

وقال المحافظ إنه سيطرح على فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء جميع القضايا التي تهم أبناء المحافظة، معرباً أن أمله بأن تُفضي الزيارة الى تحقيق الكثير من النتائج الايجابية التي تلامس المواطنين وتعود بالنفع على تحسين وتطوير الخدمات.

ومن المقرر ان يلتقي المحافظ خلال هذه المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادة التحالف العربي بالمملكة، وان يبحث مع المسؤولين في مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية، جوانب الدعم والتدخلات في المحافظة على صعيد الجانبين الانساني والخدماتي.