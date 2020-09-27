شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو ..سعوديات يتنمرن على طفل يمني ويجعلنه يبكي بحرقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - داول ناشطون على مواقع التواصل فيديو لسعوديات يتنمرن على طفل يمني ألجأته الحرب والدمار إلى امتهان التسول في شوارع السعودية. وأظهر الفيديو اللذي رصده محرر موقع بوابتي لحظات تهديد السعوديات للطفل بابلاغ الشرطة لأنه بلا إقامة، ماتسبب في دخوله بحالة من من الخوف ونوبة بكاء. Advertisements وقال ناشطون تعليقا على الفيديو لو كانت لدينا دولة حقيقية لما رأينا مثل هذه المناظر والاهانات للشعب اليمني، كبارهم وصغارهم على حد سواء. واضافوا الدعوة للسلام فريضة ربانية ودعوة نبوية وغاية كل انسان سوي من اجل ضحاياها من هؤلاء المساكين.

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