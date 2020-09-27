شكرا لبحثكم عن خبر الهلال بالسويري يستلم مقره الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / محمد مصطفى بامخرمة :-

تسلم نادي الهلال الرياضي الثقافي بمدينة السويري بمديرية تريم بمحافظة حضرموت صباح يوم الماضي 24 سبتمبر 2019م مقره الجديد مبدائياً من المقاول حامد باشعيب بتوقيع محضر الاستلام مع أدارة النادي والممول من حصة حضرموت من مبيعات النفط..

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حيث وقع رئيس نادي الهلال عبدالمجيد باجبير أستلام المبانى الجديد للنادي والذي وقع عنه كذلك المهندس محمد عوض هادي عن السلطة المحلية بتريم فائز الزعبي عن أدارة المشاريع بديوان وكيل محافظة حضرموت الوادي والصحراء و عبدالمنعم العامري مدير المنشأت الرياضية عن مكتب الشباب والرياضية بالوادي والصحراء ومجدي باظريس عن مكتب الاشغال العامة حامد باشعيب عن مكتب الافاق للمقاولات ..

ويعد نادي الهلال بالسويري واحد من أندية الدرجة الثالثة في لعبة كرة القدم فيما تميز الهلال بالسويري في لعبة كرة الطائرة والتي أستطاع الوصول إلى دوري الدرجة الأولى والمنافسة على البطولة في عدة مواسم ..

حضر عملية التسليم والاستلام المنهدس علي يسلم باشعيب مستشار وزارة الشباب والرياضية والمهندس رائد باشامخة مهندس المشروع وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الهلال بالسويري