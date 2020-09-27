شكرا لبحثكم عن خبر الاخير من أبناء عدن: وضاع عمر عبدالعزيز يغادر المشهد الامني بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر أخر مسئول عدني المشهد الأمني بمدينة عدن بعد تعيين بديل له . وشغل وضاح عمر عبدالعزيز قائدا للحزام الأمني بعدن لسنوات قبل ان تتم الاطاحة به مساء أمس. وعين القيادي في الحزام الأمني محسن الوالي جلال الربيعي قائدا للحزام الأمني بعدن خلفا لعبدالعزيز. Advertisements وبخروج عبدالعزيز من المشهد الأمني بعدن يصبح المشهد خاليا من أي تواجد لاي مسئول امني من أبناء مدينة عدن. عدن الغد |

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