الخنبشي يدشن الامتحانات بجامعة اقليم سبأ بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 الخليج 365 - متابعات دشن نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور سالم الخنبشي ،اليوم ،امتحانات الفصل الجامعي الثاني في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب ، واطلع على سير الامتحانات والاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements وخلال التدشين ،عقد نائب رئيس الوزراء ، اجتماعا بقيادة جامعة إقليم سبأ بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، لمناقشة جملة من القضايا المتصلة بجوانب تطوير الجامعة والصعوبات التي تواجهها. من جانب آخر تفقد نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال، ومعه وزير الصحة العامة والسكان ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات ،سير العمل في مركز التشخيص الجيني الجديد بمحافظة مأرب . وتعرف الخنبشي ومرافقوه من ادارة المركز ، على طبيعة عمل المركز والاقسام التابعة له بما في ذلك وحدة (PCR) التي سيتم افتتاحها قريبا

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