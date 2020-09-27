مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في عدن وسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي عدن (المرحلة الثالثة) وسيئون، والتي يستفيد منها 2,572 فرداً.

Advertisements ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز بمقر المركز في الرياض. وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي، أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة انفسهم أولاً والإسهام في خدمة مجتمعهم ثانيًا، وكذلك تشخيص الحالات وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.

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