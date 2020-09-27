تدشين أعمال سفلتت طريق الدكة - جولة إدارة الأمن في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي ، اليوم ، أعمال مشروع سلفتت الطريق الممتد من منطقة الدكة بالمعلا الى جولة ادارة الامن في خور مكسر، والبالغ تكلفته 300 مليون ريال الممول من صندوق صيانة الطرق.

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وأوضح الوكيل الزامكي ،أن أهمية تنفيذ هذا المشروع تكمن في أنه سيساهم في التقليل من ازدحام السير ..لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع يجري تنفيذها حالياً في عدن لتحسين الخدمات الأساسية .

بدوره أشار مدير عام الصيانة في الصندوق المهندس صفوان فهمي، إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتم ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة التي تراعي تصريف مياة الامطار وعدم تجمعها..مؤكدا بان العمل يجري حالياً لإستكمال المشروع في الوقت المحدد له .