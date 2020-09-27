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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بمشاركة الوزير قباطي.. ننشر تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حضر وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة بحضور وزراء السياحة العربية.
وقد ترأس الاجتماع وزير الصناعة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ توصيات فريق ادارة الازمات في اطار المنظمة وتنفيذ خطة واستراتجية المجلس الوزاري العربي للسياحة .
وقد تحدث الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وزير السياحة خلال الاجتماع واشاد في كلمته بجهود المنظمة العربية للسياحة خلال الازمة وبالبرنامج التدريبي الذي قدمته للعاملين بالقطاع السياحي والذي استفاد منه 150 شخص من العاملين بالقطاع السياحي اليمني من خلال الدورات التي تم عقدها.
كما دعا إلى ان يتم التخفيف من الاجراءات المفروضة علي السائح العربي في التنقل و الاجراءات الوقائية ولكن بما لا يخل بالجهود المبذولة لمواجهه الجانحة وقد دعا معالي الوزير بناء علي مشاورات مع رئيس المنظمة العربية للسياحة ومنظمة الطيران المدني الي عقد اجتماع فيزيائي وليس افتراض مع وزراء السياحة العرب والمنظمات المعنية .
مشيرا إلى انه يجب ان تكون هناك رسالة موجهه للسائح العربي والحكومات العربية ندعو من خلالها الي عودة القطاع السياحي بقوة هذا وقد اختتم الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة المتعلقة بعودة النشاط السياحي وتنشيط القطاع السياحي العربي.
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